L'ex centrocampista della Lazio Stefano Fiore ha parlato a Il Corriere dello Sport. Ecco come si è espresso sulla squadra di Inzaghi: "Simone (Inzaghi, ndr) è stato capace di fare un grande lavoro, ha recentemente vinto la Supercoppa Italiana ed è riuscito a portare i biancocelesti di nuovo in Champions League. Non sono due risultati qualsiasi. Sono sicuro che se non fosse stato sospeso il campionato la Lazio sarebbe riuscita a lottare fino alla fine per lo scudetto".