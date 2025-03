Arrivano buone notizie pe la Fiorentina in vista dell'importantissima sfida di giovedì in Conference League. I viola saranno di scena ad Atene, in Grecia, nello stadio del Panathinaikos per l'andata degli ottavi di finale della competizione. Una sfida in cui, per fortuna, Ranieri e compagni potranno contare su, che aveva lasciato tutti col fiato sospeso dopo la tremenda botta alla testa subita nel match di Verona che lo aveva costretto ad accertamenti in ospedale. Gli ultimi esani hanno dato buone notizie ai viola che lo avranno a disposizione in Grecia. A renderlo noto la stessa Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale.

- "ACF Fiorentina comunica che nella mattina di oggi il calciatore Moise Kean è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali programmati a seguito del trauma cranico occorso durante la gara di campionato Hellas Verona -Fiorentina. Visto l’esito positivo degli esami svolti il calciatore può riprendere la regolare attività agonistica."