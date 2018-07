Ha chiesto di giocare, la Fiorentina lo accontenterà. Julian Illanes, difensore viola classe '97, lascerà Firenze per l'Argentina. Come riportato da Radio AM850, il calciatore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto - fissato a 1,2 milioni di euro per l'80% del cartellino - all'Argentinos Juniors.