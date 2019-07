Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana prima della partenza per gli Usa, Victor Hugo ha dichiarato: "Sono contento di come sta andando il ritiro, siamo sempre molto stanchi quando finiamo di allenarci. Non vedo l'ora di giocare la ICC anche perché non sono mai stato in America. Prima amichevole? Il valore dell'avversario era quello che era, ma abbiamo fatto una buona prestazione. Con gli avversari che troveremo là servirà più attenzione".