Fiorentin, la clausola di Kean fa gola a tanti. Si valuta di alzarne il valore

Getty Images

Quando è arrivato quest'estate alla Fiorentina per la cifra di 18 milioni complessivi, in tanti hanno storto il naso. E quando è emerso che nel suo contratto era presente una clausola rescissoria da 52 milioni a tutti sono sembrati un'enormità. Anche perché la stagione da zero gol e zero assist da cui proveniva non era un gran biglietto da visita. Oggi invece quella cifra per il cartellino difa un effetto ben diverso.- Vi abbiamo raccontato delle s irene inglesi che si sono accese sull'attaccante ex Juventus . Anche perché poco più di 50 milioni per un attaccante da 20 gol complessivi in stagione a febbraio non sembrano poi così tanti. Ed è per questo che la Fiorentina starebbe valutando di cambiare il valore della clausola rescissoria del centravanti classe 2000. La Premier League spinge e, racconta questa mattina il Corriere dello Sport, non è da escludere che società e giocatore possano sedersi al tavolo per aumentare il valore di quei 52 milioni che oggi non sembrano poi così tanti.