Ottimi segnali per Vincenzo Italiano dal 7-1 con cui la Fiorentina batte il Sestri Levante in amichevole: dalla titolarità di Amrabat, autore di una buona gara, all'esordio del nuovo attaccante Mbala Nzola, passando per la doppietta di Sabiri che continua a intrigare. Le altre reti sono di Kouamé, Kokorin, Comuzzo e 2 autogol. Domani i viola tornano in campo sempre al Franchi contro l'Ofi Creta, nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato.