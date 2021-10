La corsa a Dusan Vlahovic, secondo l'edizione odierna de La Nazione (Firenze) vede le squadre inglesi partire in prima fila, dato che Newcastle, Manchester City, Liverpool e Tottenham sono le uniche ad avere le risorse per bloccare l'attaccante serbo già a gennaio, con una settantina di milioni. SE i giochi si dovessero fare a giugno, invece, ecco rientrare in corsa le due big tedesche, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, e anche la Juventus, che crede in questa operazione ma deve soppesarla bene riposizionando spese e acquisti attuali per soddisfare le pretese di Commisso.