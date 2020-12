Dare una svolta al campionato: è questo l’obiettivo della Fiorentina. Come? Grazie al mercato di riparazione a gennaio. Per uscire da una situazione complicata, il club viola dovrà sicuramente rinforzare l’attacco. Tra gli obiettivi di mercato si parla di Piatek. Al riguardo, i betting analyst hanno aperto una scommessa sull’attaccante polacco dell’Hertha Berlino: l’approdo a Firenze, riporta agipronews, si gioca a 4,50 (entro il 2 febbraio 2021). Una quota non troppo bassa che testimonia come la trattativa sia molto complicata a causa dell’elevato prezzo del cartellino. Piatek resta però un obiettivo viola, visto che già a fine luglio il club gigliato aveva iniziato a lavorare per arrivare al giocatore ma senza mai affondare il colpo.