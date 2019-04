La Fiorentina non c’è più. Anche la cura Montella non sta dando frutti. La squadra viola - scrive La Gazzetta dello Sport - è da un girone che non vince al Franchi rimediando continue brutte figure. Ieri è stato l’ottimo Sassuolo di De Zerbi a imporsi per 1 a 0. E il successo degli emiliani poteva essere più corposo. Autore del gol decisivo è stato Berardi, uno dei migliori insieme all’imprendibile Sensi e al portiere Consigli che ha neutralizzato un generoso rigore concesso alla Fiorentina. Dal dischetto è stato Veretout a farsi neutralizzare la conclusione centrale. Con questo risultato il Sassuolo scavalca i viola in classifica avviandosi a chiudere un torneo più che positivo. Sassuolo vince e per la Fiorentina ci sono soltanto fischi. A giugno ci sarà una vera rivoluzione nel pianeta viola.