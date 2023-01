A due giorni dalla ripresa del campionato contro il Monza, fischio d’inizio mercoledi alle 18.30, la Fiorentina di Vincenzo Italiano questa mattina è tornata ad allenarsi regolarmente all’interno del centro Sportivo Davide Astori. Nonostante il periodo di riposo concesso, il tecnico gigliato non ha potuto ancora fare affidamento su Nico Gonzalez, che anche qurest’oggi ha svolto una sessione di allenamento personalizzato tra campo e palestra. L’esterno argentino non è ancora mai tornato in gruppo dopo essersi fatto male durante il ritiro pre mondiale, e difficilmente tornerò a disposizione prima della trasferta di Roma della prossima settimana. Out anche Riccardo Sottil che, dopo l’operazione all’ernia di qualche settimane fa, sta continuando il suo personale programma di recupero che dovrebbe farlo tornare a disposizione per Febbraio.



Dopo il suo arrivo a Firenze, avvenuto nella giornata di ieri, oggi si è allenato regolarmente anche Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino sta bene, e si è dato disponibile per giocare contro il Monza, ma sarà lo stesso Italiano a valutare se utilizzarlo direttamente dal primo minuto oppure se inserirlo a gara in corso.