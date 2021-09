L'edizione locale de La Nazione si domanda se nella lista degli svincolati non ci siano giocatori che potrebbero fare al caso della Fiorentina. In particolare, il quotidiano prende in esame gli attaccanti, che andrebbero a colmare una casella abbastanza "debole", quella che conta Kokorin e Gonzalez adattato come vice Vlahovic: Sturridge e Llorente i nomi più appetibili. Ma non solo. Ci sarebbe anche Gaston Ramirez, giocatore molto legato, come Torreira, al DS Pradè, oppure David Luiz, che non è nuovo alla linea difensiva alta. Ma il profilo oggettivamente più allettante per rapporto età-costo zero è l'ex Torino Nkoulou.