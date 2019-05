A sorpresa, la lotta per la salvezza vede coinvolta anche la Fiorentina. La sfida casalinga contro il Genoa fa paura, dato che sa tanto di un match secco, un vero e proprio spareggio per non retrocedere. Una sconfitta, infatti, potrebbe significare retrocessione. E qualora questo scenario dovesse verificarsi, si spianerebbe ulteriormente la strada per l’addio di Federico Chiesa. L’azzurro è uno dei gioielli della Viola ed è corteggiato da diversi club. Su c'è sicuramente la Juventus. I bianconeri hanno già contattato l’entourage del giocatore e formalizzato un’offerta alla società, la Fiorentina ha alzato il muro, facendo capire che la partenza del ragazzo non si concretizzerà per meno di 70 milioni. Un prezzo che ha indotto la Juve a temporeggiare. Ma ora la situazione può cambiare drasticamente.