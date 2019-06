La Sampdoria pensa a Luis Muriel. Come riporta ABC de Sevilla, con il cambio di proprietà della Fiorentina, la società toscana non è più convinta di esercitare il riscatto del colombiano, versando 14 milioni di euro nelle casse del Siviglia. E in Spagna sono convinti che la Sampdoria, qualora dovesse saltare la trattativa, è pronta a dire la sua per rivestire di blucerchiato il colombiano.