La Fiorentina affronterà il Verona oggi al Franchi, in una gara in cui i viola cercheranno punti importanti per allontanarsi definitivamente dalle zone rosse della classifica. Iachini ha intenzione di replicare il 3-4-3 visto contro il Cagliari, con Dragowski confermato in porta, e la difesa a tre che torna quella titolare con Pezzella, Milenkovic e Caceres. La linea a quattro dovrebbe vedere il ritorno dal primo minuto di Castrovilli e Pulgar al centro, con Dalbert e Lirola sulle corsie. Tridente inedito con Chiesa e Ribery ai lati di Cutrone.