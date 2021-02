La Gazzetta dello Sport dedica un po’ di spazio all’abnegazione degli attaccanti titolari della Fiorentina, Ribery e Vlahovic, che anche ieri, nel giorno libero concesso da Prandelli, hanno lavorato in palestra rispettivamente per ritrovare e per non perdere la forma migliore. Il serbo, scrive la Rosea, sta facendo tutto ciò che la Fiorentina era convinta di dover cercare sul mercato, mentre FR7 farà dei provini fra oggi e domani per capire se potrà davvero supportare il compagno a Udine, dove la Fiorentina ha già vinto in Coppa Italia.