La Fiorentina sta ancora cercando i nomi giusti per creare il nuovo centrocampo, in questo momento orfano di tante pedine importanti, con Benassi come unico giocatore che potrebbe essere titolare, oltre al jolly Boateng, arrivato ieri in viola. Pradè e gli uomini di mercato viola stanno lavorando duramente alla ricerca dei giocatori funzionali al sistema di Montella, e come detto più volte, serve un giocatore capace di fare il regista che abbia qualità, e una mezzala di quantità e intelligenza tattica.



DEMME- Il giocatore in cima alla lista dei viola è Diego Demme, centrocampista tedesco di origini calabresi, attualmente in forza al RB Lipsia. Il centrocampista classe ’91, che ha accumulato grande esperienza internazionale, disputando con la squadra tedesca sia la Champions League, che l’Europa League, è il primo obbiettivo della Fiorentina, con Pradè che sta intensificando i rapporti. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il lavoro degli uomini viola sta limando le iniziali richieste del Lipsia, che chiedeva inizialmente una cifra vicina ai 15 milioni di euro. I viola vorrebbero pagare il centrocampista circa 8-9 milioni, e hanno già un accordo totale con il ragazzo, che sarebbe molto felice di tornare in Italia, come detto più volte, e pronto a ridursi l’ingaggio.



POSIZONE- Demme non è sicuramente il play tanto richiesto da Montella, ma può essere un giocatore molto funzionale al gioco del tecnico campano. Un centrocampista di grande passo, il giocatore che ha percorso più Km a partita di tutta la Bundesliga la scorsa stagione, capace di recuperare palla con grande facilità, ha bisogno di un giocatore al suo fianco di qualità. Il gioco tipico del Lipsia è composto dall’asse Demme-Sabitzer, con il primo che recupera il pallone e lo affida al secondo che possa costruire, e questo si vorrebbe ricreare alla Fiorentina, appena si troverà il giusto regista.