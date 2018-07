"L’obiettivo di Corvino e Freitas è quello di far salire sul treno per la Val di Fassa anche altri acquisti. Su tutti Mario Pasalic. Sono giorni decisivi per il centrocampista di proprietà del Chelsea: l’accordo è quasi totale, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. I viola attendono soltanto l’insediamento di Sarri per avere il via libera definitivo", scrive La Repubblica in merito al mercato della Fiorentina, che vuol prendere il croato dopo Hancko e Lafont.