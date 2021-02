La Corte sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso della Fiorentina sulle due giornate di squalifica inflitte a Nikola Milenkovic in seguito alla “testata” con Belotti nel match con il Torino. “Sentito l’arbitro accoglie e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in una giornata effettiva con ammenda di 10mila euro”. Il difensore serbo tornerà dunque a disposizione di Prandelli per la gara contro la Sampdoria visto che ha già saltato la sfida con l’Inter.