Fiorentina, accordo con De Gea per il rinnovo: i dettagli

Francesco Guerrieri

23 minuti fa



David De Gea e la Fiorentina andranno avanti insieme. Il portiere spagnolo è vicino al rinnovo del contratto con il club viola, per chiudere la trattativa mancano solo gli ultimi dettagli che dovrebbero essere risolti nel giro di qualche giorno. Il nuovo accordo avrà scadenza 30 giugno 2028, un prolungamento di altri tre anni senza che dover quindi esercitare la clausola di rinnovo automatico fino al 2026 in favore del club.



FIORENTINA, ACCORDO CON DE GEA PER IL RINNOVO - Il ds Pradè l’aveva detto: “Se non si trova l’intesa per il nuovo contratto faremo scattare la clausola e poi discuteremo con calma del futuro”. L’accordo però è totale e ora il giocatore metterà tutto nero su bianco. Respinto quindi il tentativo del Monaco che aveva messo De Gea nella lista dei possibili obiettivi per l’estate. Il portiere spagnolo ha deciso di sposare ancora il progetto viola al termine di una stagione durante la quale ha totalizzato 11 clean sheet in 42 partite.