La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Manchester United per la cessione di Sofyan Amrabat. La trattativa, proseguita nella mattinata di oggi con l'approdo in Italia di alcuni intermediari del Manchester United, si è finalmente sbloccata. La partenza di Amrabat apre le porte a Maxime Lopez, vicinissimo alla viola.



ACCORDO TROVATO - Dopo una lunga e travagliata trattativa Fiorentina è riuscita a definire il passaggio di Amrabat allo United. La formula è quella del prestito oneroso a 10 milioni con opzione di riscatto fissato a 20.5 milioni più 5 di bonus.



ARRIVA LOPEZ - In entrata la Fiorentina è ad un passo da accogliere Maxime Lopez. Il nome del francese è emerso con forza in mattinata, dopo gli accostamenti con l'Inter nella giornata di ieri. La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Sassuolo per un prestito ad 1 milione di euro, con diritto di riscatto a 9 milioni.