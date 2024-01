Fiorentina, accordo trovato: cresce la fiducia per Beste. Ma resta da colmare la distanza fra i club

C'è grande fiducia dalle parti di Bagno a Ripoli per quanto riguarda la riuscita dell'operazione Beste, ala offensiva dell'Heidenheim. Questo quanto scrive stamani il Corriere dello Sport che sottolinea come la Fiorentina abbia già da tempo trovato l'accordo con l'entourage del ragazzo e che, adesso, resti solamente de trovare un'intesa col club di appartenenza. C'è ancora una distanza ragguardevole ma non incolmabile fra le valutazioni: la Fiorentina ha offerto 12 milioni, la società tedesca ne chiede 15.