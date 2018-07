Lorenzo Chiesa, classe '04, approda alla Fiorentina. Una notizia qualsiasi? No, perché Lorenzo è il fratello di Federico. Dopo Enrico e proprio Federico, dalla Settignanese arriva anche il giocatore. Mancino, ricopre lo stesso ruolo dell'attuale numero 25 viola. Lo racconta l'opinionista di Radio Bruno Furio Valcareggi.



"Lo alleno da due anni, Lorenzo – racconta Maurizio Romei, pioniere della Settignanese – Ho sempre detto che ha dei numeri, è mancino, solo sinistro. Non ha lo stesso carattere di Federico, che si vedeva che voleva arrivare. Dovrà fare sacrifici alla Fiorentina. Sul piano dell’impegno ha sempre dato tutto. In campo lo stesso, è sempre stato disponibile quando ho cambiato i ruoli. Salta l’uomo come il fratello".