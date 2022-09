Nonostante la Fiorentina di Vincenzo Italiano non vinca in trasferta ormai dallo scorso marzo, nel giorno dell’importante partita di Instanbul contro il Basakhsheir La Nazione ha portato alla luce un dato che dovrebbe far sorridere i tifosi gigliati. Un dato che sottolinea come il club gigliato, durante i suoi 96 anni di vita, non abbia mai perso contro squadre della capitale turca.



Il quotidiano ricorda che quella di stasera sarà la quarta volta che la Fiorentina sfida una squadra di Instanbul, e come i precedenti siano tutti favorevoli ai viola. La prima volta risale a 50 anni, quando il 14 settembre 1972 i ragazzi di Liedholm sconfissero 2-1 l’Eskisehirspor nell’andata del primo turno di Coppa Uefa. Poi la Fiorentina si è imposta per 3-0 sul Besiktas nel 1975 (primo turno Coppa delle Coppe) e 1-0 sul Fenerbahce nel 1984. La squadra di Vincenzo Italiano riuscirà a confermare questa statistica? La parola va al campo.