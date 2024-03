Fiorentina, addio a Joe Barone: il cordoglio del mondo del calcio

Redazione CM

La Fiorentina e il mondo del calcio sono in lutto, Joe Barone non ce l'ha fatta. Il direttore generale viola si è spento oggi all'età di 57 anni - ne avrebbe compiuti 58 domani - all'Ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica dopo il malore accusato mentre si trovava nell'albergo del ritiro della squadra, a poche ore dalla partita con l'Atalanta.



Barone non ce l'ha fatta e il pallone italiano si stringe attorno alla sua famiglia e alla Fiorentina, tanti i messaggi di cordoglio arrivati da club rivali e non solo, un dolore comune che va oltre alle bandiere e ai colori.