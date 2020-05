Cinquanta milioni per due. Per la Fiorentina sarà rivoluzione in difesa, visto che il futuro di Nikola Milenkovic e German Pezzella potrebbe essere altrove. Come scrive La Nazione, il cuore pulsante del mercato viola partirà dalla retroguardia, con la coppia centrale titolare richiestissima sul mercato che porterebbe un tesoretto di milioni prezioso e permetterebbe a Commisso di non privarsi di Chiesa e Castrovilli. Su Milenkovic – valutato 30 milioni – c’è con forza il Napoli, mentre per la cessione del capitano alla Roma i viola incasserebbero una somma intorno ai 20 milioni.