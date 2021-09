Il Corriere Fiorentino sottolinea come Sofyan Amrabat, per il quale i viola non hanno trovato un acquirente con le risorse necessarie, dovrà ripartire da zero e tentare di adattarsi al calcio super organizzato di Vincenzo Italiano. Il giocatore ieri ha postato delle storie in cui si vedono cuori viola e facce sorridenti, ma, scrive il quotidiano, avrebbe raggiunto molto volentieri Atalanta o Torino.