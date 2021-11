"’Gnamo Dusan, firma”, scritto in perfetto fiorentino, “Resta con noi”, “Non te ne andare”. “ Io ci spero sempre, stupiscici”. Sono solo alcune manifestazioni di affetto dei tifosi della Fiorentina nei confronti di Dusan Vlahovic, il trascinatore della squadra di Italiano, sui social network. La Repubblica, nell'edizione locale, nota che i commenti offensivi o quelli che inneggiano alla tribuna per il serbo sono spariti con la delusione per la mancata firma sul rinnovo di contratto. I gol a grappoli per la Fiorentina hanno fatto cambiare rapidamente idea agli appassionati. Il difficile è far cambiare idea allo stesso Vlahovic...