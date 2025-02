Getty Images

Fiorentina, Adli ancora ai box. Cosa filtra sul suo rientro in vista del Como

Dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra da parte dell'allenatore Raffaele Palladino, la Fiorentina è tornata a calcare il prato del Viola Park per preparare la sfida contro il Como in programma domenica alle 12:30 allo stadio Artemio Franchi. Una sfida in cui sarà assente Kean per squalifica e a cui i viola si avvicinano con alcune questioni ancora da chiarire in merito agli infortunati.



CHI RECUPERA - Danilo cataldi è pienamente recuperato e viaggia spedito verso una convocazione e una possibiele maglia da titolare. Molto diverso, invece, il discorso relativo a Yacine Adli, ancora da diversi giorni alle prese con una fastidiosa botta alla caviglia che lo sta tenendo fuori ormai da un paio di settimane. Il francese non ha ancora smaltito la noia fisica e molto probabilmente, scrive Violanews, sarà assente anche dalla sfida di domenica. Così come Pablo Marì, arrivato nel mercato di gennaio dopo un infortunio patito proprio contro la Fiorentina. Il suo recupero sta proseguendo in maniera regolare ma servirà ancor aun po' di tempo prima di vederlo in campo.