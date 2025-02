Getty Images

Fiorentina, Adli ancora ai box. Svelato il possibile rientro

46 minuti fa



Non c'è pace neppure per Yacine Adli in casa Fiorentina dopo gli infortuni occorsi a Gudmundsson e Colpani e che li terranno fuori dai giochi per qualche tempo. Il francese è infatti stato fermato da una botta alla caviglia prima della partita con l'Inter in allenamento e ancora sembra non essere a disposizione. L'infortunio si è infatti rivelato più serio del previsto e la sua assenza potrebbe prolungarsi ulteriormente in vista die prossimi impegni che attendono la squadra gigliata.



QUANDO TORNA ADLI - Il classe '99 sta continuando a lavorare a parte per provare a riacuistare la miglior condizione nella speranza che il dolore scemi nei prossimi giorni. Tuttavia, è da escludere un suo rientro domenica nella partita del Bentegodi contro il Verona, stesssa cosa per quanto concerne la partita successiva contro il Lecce. Stando a quanto raccontano i colleghi di Violanews, il rientro del francese dovrebbe avvenire proprio dopo la partita contro i giallorossi.