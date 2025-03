Getty Images

Non c'è solo il lungo stop difra le notizie che arrivano per Raffaeledall'infermeria del Viola Park. L'allenatore della Fiorentina può in parte sorridere perché riavrà a disposizione Yacine Adli, mentre presto potrebbe recuperare anche Michael Folorunsho che ha svolto lavoro differenziato.ADLI RECUPERATO - Ha recuperato pienamente l'ex-Milan Adli che già da domani si allenerà in gruppo: "Il calciatore Yacine Adli inizierà il reinserimento in gruppo da domani e la sua disponibilità per gare ufficiali sarà valutata nei prossimi giorni".

Non ha ancora recuperato appiena, ma sarà rivalutato nei prossimi giorni l'altro centrocampista Michael Folorunsho: "Folorunsho sta svolgendo lavoro differenziato per recuperare da una lesione del muscolo vasto intermedio da trauma diretto subito durante la gara di campionato contro l’Hellas. Verrà rivalutato nei prossimi giorni".