Fernando Felicevich, agente di calciatori sudamericani, ha parlato a Fox Sport del suo assistito Charles Aranguiz, centrocampista cileno del Bayern Leverkusen:



"Il suo contratto scade a giugno ed è ovvio aspettarsi a breve offerte concrete, abbiamo l’obiettivo di restare in Europa ma se così non dovesse essere prenderemmo anche in considerazione l’ipotesi di tornare in Sudamerica. Club importanti come Atletico Madrid, Fiorentina e Atalanta hanno chiesto informazioni ma per ora di vere e proprie offerte non ne sono arrivate"