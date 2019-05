L'agente del giovane talento di Nicky Beloko, David Jimenez, ha parlato dell'esordio del suo giovane assistito in maglia Viola e del futuro del ragazzo:"E' stata una bella settimana perchè Nicky ha lavorato molto per esordire in prima squadra. Futuro? Bisogna chiedere alla società dipende dalle loro ambizioni. Se squadre top in Europa giocano con ragazzi del 2000 o 2001 non vedo perchè non possa farlo anche la Fiorentina".