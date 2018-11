L'agente del giocatore della Fiorentina Christian Nørgaard, Soren Lerby, ha rilasciato un'intervista a ViolaNews.com: "Il ragazzo vuole rimanere a Firenze, e vuole diventare parte della storia della Fiorentina. Christian è molto determinato a giocarsi tutte le sue possibilità. Christian è molto felice a Firenze, in un bell’ ambiente e in una squadra forte che gli ha permesso di trovare la convocazione in nazionale. Il calcio italiano non è facile, ma il ragazzo ha grande passione e voglia di mettersi in mostra, inoltre si sta abituando ai ritmi della Serie A.