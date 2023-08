In un'intervista concessa a Il Secolo XIX Giovanni Branchini, agente di M’Bala Nzola, ha parlato del passaggio del proprio assistito dallo Spezia alla Fiorentina. Tra gli argomenti trattati, la scelta di rinnovare con i liguri a maggio: "Il rinnovo di quel periodo non è stato un regalo al club bianco ma un atto dovuto per la riconoscenza che legava il ragazzo alla società, che lo aveva valorizzato dal 2020. Nnola era ed é molto legato allo Spezia che, parlo da quando noi siamo i suoi agenti, è stata impeccabile nei suoi confronti in tanti momenti, soprattutto alla fine".