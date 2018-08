Marko Naletilic, agente di Pjaca, esterno offensivo passato dalla Juventus alla Fiorentina, parla a Tuttojuve.com: "Marko, fino a quando giocherà nella Fiorentina, esulterà in caso di gol alla Juventus. Precisiamo, però, che lo farà non per motivi di rivalsa o vendetta nei confronti dei bianconeri ma perché vorrà dare il meglio di se stesso per aiutare il suo nuovo club e i suoi nuovi compagni. Siamo molto grati alla società perché in questi anni abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti e non c'è mai stato nessun motivo di scontro".