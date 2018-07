L'agente del giocatore della Fiorentina Riccardo Sottil, Giuseppe Galli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del futuro del proprio assistito: Per quello che so io credo possa rimanere a Firenze. Qui c'è la smania di prendere stranieri a peso d'oro ma Riccardo è fortissimo e non ha niente da invidiare a nessuno. So che piace a Pioli e se dovesse rimanere potrebbe imparare molto, soprattutto sul lato caratteriale. Può fare come Chiesa, ed anzi non so chi sia più forte tra i due