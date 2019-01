Piero Angelucci, agente di Hamed Traoré, prossimo giocatore della Fiorentina, parla a Firenzeviola.it: "Firenze è una piazza importante del calcio italiano, dove Hamed potrà continuare la sua crescita in modo costante. La Fiorentina è una squadra con una grande storia alle spalle. Corvino lo ha fortemente voluto, ed è un uomo che sul mercato ha trovato diversi giovani importanti. Nei prossimi sei mesi resterà ad Empoli, è molto concentrato per raggiungere la salvezza. Si tratta di una società e di una città a cui è molto legato. Lui è contentissimo di aver scelto Firenze, ma ad ora è intento a mantenere in Serie A la sua attuale squadra".