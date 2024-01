Fiorentina, al Franchi i volantini 'Commisso svegliati': i tifosi vogliono un colpo dal mercato

In occasione della sfida contro l'Inter, poi persa non senza polemiche dalla, allo stadio Artemio Franchi di Firenze sono staticon protagonista il presidente americanoI tifosi sono frustrati dall'immobilità del club sul mercato, soprattutto dopo l'ottimo rendimento di inizio anno da parte della rosa die quindi con la possibilità di centrare i primi 4 posti in classifica che varrebbero l'accesso ai gironi della prossima (super ricca) Champions League.Gli ultras viola vogliono uno sforzo per continuare a sognare e da qui la voglia di distribuire i volantini per fomrentare anche i tifosi "normali". Nel disegno degli opuscoli la scritta "Commisso svegliati" accompagnata dal busto del patron e da una caricatura dello stesso Rocco che risponde negativamente. Eccolo