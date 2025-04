Fiorentina al lavoro per il Milan. Le condizioni di Colpani e Gosens

Getty Images

Dopo una giornata di riposo, la Fiorentina è tornata a lavorare quest'oggi al Viola park per preparare la prossima sfida di campionato. I gigliati saranno di scena a Milano contro il Milan in un match cruciale per le ambizioni europee di Ranieri e soci. L'obiettivo è quello di approfittare di un Milan in un momento di difficoltà e provare a bissare il successo dell'andata, quando un super De Gea regalò tre punti alla Fiorentina. Palladino potrà contare su quasi tutti gli effettivi, con soltanto un paio di situazioni ancora da chiarire dall'infermeria.

- Una è quella relativa a Colpani, che continua a lavorare a parte a causa dell'infortunio alla caviglia. La sua presenza a San Siro è assolutamente da escludere e continurà col suo percorso riabilitativo. Discorso diverso per Robin Gosens, che ha saltato la partita contro l'Atalanta a causa di una dolorosa botta al ginocchio. Il tedesco ha lavorato a parte oggi a Bagno a Ripoli, ma le sue condizioni non preoccupano Palladino e il suo staff che contano di averlo a disposizione al 100% per il match del Meazza.