Fiorentina al lavoro verso l'Atalanta. Palladino recupera i nazionali, ma Colpani è ancora in dubbio: il punto

La Fiorentina è già tornata da qualche giorno a lavorare in vista della ripresa del campionato quano domenica l'Atalanta sarà di scena al Franchi per una sfida importantissima per le ambizioni dei viola e dei nerazzurri. Nella giornata di oggi Palladino recupera anche coloro che sono stati impegnati con le rispettive selezioni nazionali come Kean, Comuzzo, Pongracic e Gudmundsson. E questa sosta è stata benevola con la Fiorentina, dato che non è arrivata nessuna defezione da parte di coloro che sono partiti con le proprie nazionali. Tutti a disposizione, dunque, per la partita con l'Atalanta, con una sola eccezione.

- Si tratta diormai fermo dal 16 febbraio per un problema alla caviglia che lo ha tenuto per un po' lontano dal terreno di gioco. Il ragazzo sta ancora recuperando e non sarà dunque presente nella partita del ranchi con l'obiettivo di averlo a disposizione pe ril mese di aprile. Tuttavia, oggi Colpani è scivolato indietro nelle gerarchie viola e ipotizzare un suo riscatto da parte della Fiorentina sembra piuttosto difficoltoso dato che i viola dovrebbero versare circa 12 milioni di euro nelle casse del Monza.La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti al Viola Park dopo tre giorni di riposo concessi da Palladino, con una seduta leggera in attesa del ritorno degli otto giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. L’obiettivo è ritrovare il ritmo giusto in vista del rush finale della stagione, in cui ogni elemento della rosa dovrà dare il proprio contributo. I Nazionali, tra cui Kean, Comuzzo, Pongracic e Gudmundsson, rientreranno al centro sportivo nelle prossime ore, ma i primi riscontri indicano che nessuno ha accusato problemi fisici durante le gare con le proprie selezioni. Questo è un segnale positivo per Palladino, che potrà contare su una rosa quasi al completo per affrontare il fitto calendario di aprile. LEGGI ANCHE L'unico giocatore ancora alle prese con un infortunio è Colpani, fermo da quasi due mesi per una lussazione al mesopiede. L’ex Monza non è ancora pronto per tornare ad allenarsi con il gruppo, ma nei prossimi giorni inizierà a lavorare sul campo 1 Kean, ecco come tenerlo a Firenze. Anche con la clausola da 52 milioni 26/03/25, 13:54 Palladino ritrova i Nazionali. E Colpani punta il mese di Aprile - Viola News https://www.violanews.com/news-viola/stampa/palladino-ritrova-i-nazionali-e-colpani-punta-il-mese-di-aprile/ 1/2 con l’obiettivo di essere disponibile nel mese di aprile, periodo in cui la Fiorentina sarà chiamata a giocare sei partite in soli 17 giorni.