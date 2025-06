Fiorentina, Al Qadsiah in pressing su Kean. Offerti 15 milioni di stipendio

Getty Images

è sempre più al centro di un intrigo di mercato internazionale. Dopo una stagione stellare che lo ha visto segnare quasi 30 goal fra Fiorentina e nazionale ha attirato su di sé gli interessi di parecchie squadra. Sia in Europa che nel campionato saudita. Gli arabi dell'Al Qadsiah sarebbero infatti pronti a versare i 52 milioni della clausola rescissoria alla Fiorentina per portarsi a casa l'ex Juve.Non solo, per provare a convincere il bomber astigiano avrebbero messo sul tavolo uno stpendio a dir poco faraonico. Si parla di 15 milioni di euro a stagione. L'enourage, però, ne avrebbe chiesti almeno 20 per intavolare una trattativa. Questo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport.

La Fiorentina osserva con attenzione. Se il giocatore decidesse di restare, potrebbe rivedere l’attuale contratto eliminando la clausola, con un contestuale aumento dell’ingaggio. Su di lui, però, c'è anche il Manchester United. Più defilati Arsenal e Fenerbahce, mentre il Milan ha smentito ogni interesse.