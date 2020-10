Tra le situazioni più spinose sul piano degli infortuni in casa Fiorentina, c'è quella di Borja Valero. Lo spagnolo non lavora in gruppo da ormai quasi 30 giorni. Decisivo lo scontro di gioco a San Siro contro l'Inter alla seconda giornata di campionato. Il problema ancora non si è risolto, dal momento che il giocatore continua ad avvertire dolore. A riportarlo è La Nazione.