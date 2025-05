Getty Images

Fiorentina, allarme per Cataldi: problema muscolare, le sensazioni in vista di Roma e Betis

25 minuti fa



Allarme Fiorentina, specialmente in vista della delicata sfida di campionato contro la Roma e del ritorno della semifinale di Conference League contro il Betis. Al 27' del primo tempo del match di andata con la squadra spagnola, Danilo Cataldi ha accusato un problema di natura muscolare a seguito di un tentativo di conclusione non andato a buon fine. Il giocatore è stato medicato dallo staff medico in campo, decidendo poi di non continuare la partita. Uscito e sostituito da Palladino, al suo posto è entrato Adli.



Nell’istante in cui ha visto Cataldi a terra, il pensiero di Palladino probabilmente sarà andato alla sfide con Roma e Betis. Nelle prossime ore, il centrocampista viola svolgerà esami approfonditi per capire se sarà a disposizione per la partita in Serie A per la semifinale di ritorno o se il tecnico ex Monza dovrà trovare un'altra soluzione.