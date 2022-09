Alla vigilia della partita di domani contro la Fiorentina, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha partecipato alla consueta conferenza stampa: il tecnico ha fatto una cernita dello stato di forma di alcuni singoli, senza dimenticare l’ex di turno Dusan Vlahovic. Questo un breve estratto delle sue parole:



“La partita di domani è la più difficile. È sempre Fiorentina-Juve, son partite difficili da giocare. Ho visto anche le partite della Salernitana, sarà difficile anche quella. Domani sarà importante fare risultato. La formazione devo ancora deciderla. Magari la sapete prima voi di me…”

Il tecnico è entrato anche nello specifico parlando della condizione di alcuni singoli: da Di Maria all’ex Vlahovic: “Domani ci sarà qualche cambio, dovrò valutare le condizioni di tutti. Bonucci adesso sta bene, devo ancora decidere se farlo giocare domani o a Parigi. Di Maria? Non è in condizioni ottimale, però può giocare. Se saranno 45 o 60 minuti vedremo. Al momento gli unici due fuori sono Pogba e Chiesa, domani non ci sarà Rabiot perché ha preso una botta alla coscia mercoledì. Szczesny me lo sono dimenticato. Ha questa caviglia in disordine, i tempi di recupero non li sappiamo. Vlahovic mi ha dato una buona idea, sta bene ma penserò fino all’ultimo se farlo partito titolare o meno. Domani vedremo, abbiamo tante partite".