Fiorentina, allenamento in vista del Maccabi Haifa: un'assenza importante per Italiano

Arrivano importanti novità dal Viola Park. All'allenamento odierno della Fiorentina, che si sta svolgendo proprio in questi minuti, non ha partecipato Arthur, che, molto difficilmente, sarà disponibile per la trasferta di Budapest di domani, dove domani i viola giocheranno l’andata di Conference League contro il Maccabi Haifa. In infermeria rimangono ancora Christensen e Kouamé, che ancora deve tornare in campo dopo la vittoria della Coppa D'Africa.