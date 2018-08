Nuovo arrivo a sorpresa per il mercato della Fiorentina. I viola hanno praticamente definito l'ingaggio di Gabriel Bocchio. Si tratta di un promettente attaccante brasiliano (classe 2000) in forza al Red Bull, club con sede nella città di Campinas nello stato di San Paolo. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo è in arrivo in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Sarà aggregato alla Primavera con la prospettiva futura di essere promosso in prima squadra.