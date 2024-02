Fiorentina, altra grana rinnovo? In standby le trattative per Kouamé, l'ivoriano può partire

Abbiamo parlato del nodo relativo al rinnovo di contratto di Jack Bonaventura. Trascinatore nel corso della prima parte di stagione, il centrocampista è apparso particolarmente nervoso nell'ultimo periodo, forse anche per via di un accordo ancora non trovato con la società. Ma quella dell'ex Atalanta e Milan non è l'unica situazione che riguarda i contratti spinosa in casa Viola. Come racconta stamani il Corriere Fiorentino, anche l'eventuale prolungamento di contratto di Christian Kouamé (che in questo momento è alle prese con un'infezione malarica) sta facendo emergere alcune criticità.



CONGELATO - Come per Bonaventura, anche Kouamé ha un contratto in scadenza a giugno 2024 con un'opzione di rinnovo che traslerebbe di un anno la scadenza. Tuttavia, all’attaccante ivoriano (che in caso di rinnovo automatico vedrebbe scattare parecchio in alto lo stipendio) sarebbe stato chiesto di ridiscutere l’accordo, abbassando l’ingaggio. Non a caso oggi si parla di possibile addio. Situazione che resta dunque da monitorare anche in vista del mercato estivo.