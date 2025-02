Fiorentina, altra tegola verso il Lecce. Problemi per Folorunsho: le sue condizioni

Getty Images

Piove sul bagnato in casa Fiorentina che, oltre a dover affrontare una profonda crisi di gioco e risultati, deve anche fare i conti con un'infermeria particolarmente affollata. Oltre ai vari Gudundsson e Colpani, i viola dovranno fare infatti a meno di elementi importanti della rosa nella sfida di venerdì prossimo contro il Lecce al Franchi.- Gli esami hanno escluso problemi per Kean dopo la violenta botta alla testa patita nel match contro il Verona, ma è difficile immaginare che l'ex Juve possa essere a disposizione contro i salentini. La situazione, inoltre, è in bilico anche per Adli, ancora alle prese con una caviglia dolorante da circa due settimane. Ma a questi problemi, se ne aggiunge un altro, con Folorunsho sfortunato protagonista.

- Secondo quanto scrivono i colleghi di Violanews, infatti, Folorunsho ha accusato un problema alla coscia destra che verrà monitorato con attenzione nel corso di questi giorni. Non è dunque da escludere una sua assenza contro il Lecce.