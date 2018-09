La Juventus, l'Inter, la Roma, il Milan e il Napoli. In Italia la lista dei club in corsa per l'acquisto di Federico Chiesa comprende tutte le big. La Fiorentina ha respinto al mittente le offerte estive ma presto si troverà ad affrontare nuove proposte per l'esterno classe 1997. Secondo la stampa inglese anche Manchester United e Chelsea sono pronte a superare la concorrenza dei club italiani.