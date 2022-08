Dragowski allo Spezia può fare da apripista per altri affari di mercato con la Fiorentina. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, si è parlato di altri calciatori: il difensore Ranieri, il centrocampista Benassi e l'attaccante Kouamé.



Caso Maggiore: l'offerta della Salernitana è sui 4,5 milioni con uno stipendio da 800mila euro per l'ex capitano ormai separato in casa, che però preferirebbe salire di livello e affrontare la stagione con il Sassuolo. Gli emiliani, che lo vogliono, devono comunque prima cedere Frattesi, offrire ai liguri soldi oltre alle contropartite (Harroui o Defrel) e alzare il contratto rispetto ai 650mila previsti.